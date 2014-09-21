Порошенко: некоторые районы Донбасса будут контролировать пограничники
21:43, 21 сентября 2014Политика
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Некоторые районы Донбасса с особым статусом будут по периметру контролировать украинские пограничники для того, чтобы обезопасить остальную Украину.
Украинские пограничники будут контролировать районы Донбасса /фото mil.gov.ua
Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью журналистам украинских телеканалов.
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"Кроме возведения линии обороны вдоль административной границы, будет выбрана еще определенная зона, где будут работать, в том числе, и пограничники, где сейчас готовится соответствующее инженерное, техническое и нормативное обеспечение для этого", - подчеркнул глава государства.
По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить остальные территории от распространения конфликта.
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