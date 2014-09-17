Особый статус Донбасса не означает прекращения АТО - советник президента

Принятие Верховной Радой Украины законов об амнистии и об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей «не значит, что мы останавливаем проведение антитеррористической операции».

Об этом заявил народный депутат, советник президента Николай Томенко, комментируя ситуацию с принятием законов об особом статусе местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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«В условиях мирной, спокойной Украины такие решения не имели бы права приниматься. Вместо этого в ситуации, когда мы были участниками, фактически, полномасштабной войны между Россией и Украиной, в результате которой погибли уже около тысячи украинских военнослужащих, мы должны были искать механизмы, как обеспечить мир, не теряя при этом суверенитет, территориальную целостность и единство страны», – отметил Томенко, сообщает пресс-служба депутата.

Комментируя целесообразность или нецелесообразность трехлетнего срока особого статуса этих территорий, советник президента сказал, что, с одной стороны, это – максимальный срок, и в случае изменения ситуации он всегда может быть Верховной Радой остановлен. «С другой стороны – и это важнее, – во время президентских выборов украинцы избирали мирный план Петра Порошенко, а не план трехлетней войны», – подчеркнул Томенко.

Именно это, по его словам, и является базовой характеристикой законов, которые были приняты вчера в парламенте.

«Однако это не значит, что мы останавливаем проведение антитеррористической операции и развитие Вооруженных Сил Украины, которые сегодня нуждаются в новейшем вооружении, выучке и превращении в современное войско, которое готово защищать нашу страну», – подытожил Томенко.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада на закрытом заседании приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

В то же время, представители «Батькивщины» и «Свободы» выступили против принятия данных законов. В частности, депутат Юрий Сиротюк сообщил, что фракция «Свобода» и часть фракции «Батькивщина» вынули свои карточки, чтобы продемонстрировать, что они не голосуют.