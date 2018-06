Родственники погибших в катастрофе Boeing подадут в суд на Украину

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild am Sonntag. Как заявил газете Bild am Sonntag адвокат истцов Эльмар Гимулла, в соответствии с нормами международного права каждое государство несет ответственность за свое воздушное пространство, если оно открыто для полетов". Если государство не в состоянии обеспечить безопасность, оно должно закрыть свое воздушное пространство, однако в случае c рейсом МН17этого сделано не было.

Читайте такжеЗа полчаса до аварии Боинга украинские диспетчеры просили пилотов подняться выше - отчет

Адвокат намерен подать иск против украинского правительства в ЕСПЧ в течение двух недель. По его мнению, сумма компенсации в каждом случае должна составлять не менее 1 млн евро.

Ранее авиакомпания Malaysia Airlines выплатила родственникам погибших в катастрофе по 5 тыс. евро. В настоящее время рассматривается вопрос о выплате еще по 50 тыс. евро.