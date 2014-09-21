Родственники погибших в катастрофе Boeing подадут в суд на Украину
Родственники граждан Германии, которые погибли в катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines Boeing-777 в Донецкой области, намерены подать против Украины иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild am Sonntag. Как заявил газете Bild am Sonntag адвокат истцов Эльмар Гимулла, в соответствии с нормами международного права каждое государство несет ответственность за свое воздушное пространство, если оно открыто для полетов". Если государство не в состоянии обеспечить безопасность, оно должно закрыть свое воздушное пространство, однако в случае c рейсом МН17этого сделано не было.
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Адвокат намерен подать иск против украинского правительства в ЕСПЧ в течение двух недель. По его мнению, сумма компенсации в каждом случае должна составлять не менее 1 млн евро.
Ранее авиакомпания Malaysia Airlines выплатила родственникам погибших в катастрофе по 5 тыс. евро. В настоящее время рассматривается вопрос о выплате еще по 50 тыс. евро.