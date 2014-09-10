Голландия намерена возобновить поиски останков погибших в крушении Boeing-777

Об этом сообщил во вторник вечером на брифинге для журналистов премьер-министр страны Марк Рютте, передает ИТАР ТАСС.

"Мы должны закончить то, что начали", - отметил он.

Глава правительства заметил, что находится на постоянной связи с австралийским и малайзийским коллегами.

"Наши специалисты готовы отправиться на место крушения в любой момент, однако все зависит от ситуации с безопасностью", - сказал премьер, добавив, что для оценки ситуации в районе катастрофы "в среду на Украину отправляется глава поисковой миссии Питер Яап Алберсберг".

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Касаясь публикации предварительного доклада о крушении Boeing Советом по безопасности Нидерландов, Рютте отметил, что это важный, но лишь очередной шаг на длинном пути.

"Многое еще предстоит сделать, которые привели к катастрофе, и привлечь виновных к ответственности", - сказал он, напомнив, что окончательные результаты расследования будут опубликованы лишь в 2015 году.

"В своем предварительном докладе совет тщательно систематизировал все имеющиеся на данный момент данные, - отметил глава правительства Нидерландов. - И теперь мы знаем, что полет проходил в нормальном режиме до того, как самолет потерпел крушение".

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"Однако мы должны остерегаться поспешных выводов, - подчеркнул Марк Рютте. - Нидерланды ведут расследование. Мы больше, чем кто бы то ни было, хотим знать, что произошло на самом деле, и как можно скорее. Но при этом мы в первую очередь должны быть осторожны и не спешить с выводами до тех пор, пока у нас не будет неопровержимых доказательств. И на этом пути любая новая информация, которая позволит нам приблизиться к истине, будет использоваться по максимуму".