Премьер Малайзии: Боинг на Донетчине был сбит ракетой "земля-воздух"

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

Заявление Наджиба появилась сразу после того, как Совет безопасности Нидерландов обнародовал предварительный отчет о причинах этой авиакатастрофы в котором говорится, что малайзийский «Боинг-777» развалился в воздухе из-за поражения извне, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВозле места катастрофы Boeing-777 было замечено "Бук" российских военных (добавлено фото)Согласно отчету, признаков того, что самолет был технически неисправен или что пилоты допустили ошибки - нет.

В результате катастрофы, которая произошла 17 июля погибли 298 человек, которые были на борту «Боинга».

Запад и Украина заявляли, что имеют доказательства того, что самолет сбили пророссийские боевики из комплекса «Бук» благодаря вероятной поддержке Москвы. Боевики и Россия свою причастность отрицают.