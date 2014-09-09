РФ заплатит медленным ростом экономики и изоляцией, а не только убитыми солдатами - Коморовский

Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что российская власть достаточно быстро заплатит серьезную цену за свою авантюрную политику в Украине, и это может вынудить российских граждан переосмыслить свою поддержку власти РФ.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Коморовский сказал в интервью TVN24 BIS в понедельник вечером.

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"Сейчас продолжается борьба за время, но время неумолимо в вопросе приближения момента, когда Россия начнет платить серьезную цену за политический авантюризм", - сказал он

По убеждению Коморовского, введенные Западом экономические санкции, без сомнения, приведут к экономическим проблемам в России.

"Это не только вопрос, будут ли россияне есть наши яблоки или нет, но и вопрос, будут ли они иметь доступ к новым технологиям, кредитам, без которых российская экономика не будет развиваться. Будет сокращаться, это лишь дело времени", - сказал президент Польши.

Он не исключил, что в таких условиях сами россияне смогут осознать, что лучше идти по пути "модернизации, партнерства и сотрудничества с Европой, а не политического авантюризма".

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"Роль Западного мира заключается в том, чтобы Россия знала, что также заплатит цену за свои действия. Это будет цена в виде замедленного экономического роста, политической изоляции, а не только в количестве убитых солдат. Это путь, чтобы убедить россиян, что лучше делать ставку на модернизацию, чем на империализм", - отметил Коморовский.

По его словам, Украина является "ключом к будущему", как России, так и Польши.