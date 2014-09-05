Порошенко обещает рассмотреть особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Ньюпорте, комментируя результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и договоренность о прекращении огня.

"Мы готовы сделать значительные шаги, включая децентрализацию власти, особенно отдельных частей Донецка и Луганска по экономической свободе, гарантировать права на использование любого языка на этой территории и защиту культурных традиций", - сказал он.

Напомним, сегодня, 5 сентября, в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе участники переговоров договорились о немедленном прекращении огня, а также об обмене пленными.