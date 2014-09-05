Порошенко обещает рассмотреть особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей
20:22, 05 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко обещает рассмотреть вопрос особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Порошенко заявил о возможности предоставления особого статуса некоторым районам Луганщины и Донетчины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Ньюпорте, комментируя результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и договоренность о прекращении огня.
"Мы готовы сделать значительные шаги, включая децентрализацию власти, особенно отдельных частей Донецка и Луганска по экономической свободе, гарантировать права на использование любого языка на этой территории и защиту культурных традиций", - сказал он.
Напомним, сегодня, 5 сентября, в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе участники переговоров договорились о немедленном прекращении огня, а также об обмене пленными.
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