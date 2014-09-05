Силы АТО прекратили огонь - СНБО

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в пятницу вечером, передает Украинская правда.

"С 18.00 все военные подразделения украинских силовых ведомств, которые принимают участие в антитеррористической операции, прекратили огонь во исполнение приказа президента Украины", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко заявил, что разделяет ответственность за режим перемирия с ПутинымПо обмену пленных Лысенко сказал: "Мы готовы в ближайшее время начать процесс обмена заложниками. И учитывая, что эта техническая процедура имеет некоторое время для организации процесса, то, скорее всего, это будет происходить уже с завтрашнего дня".

Ранее похожее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.