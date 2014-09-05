Киев обсудит обмен пленными с "ДНР" и "ЛНР" на интернет-конференции 8 сентября - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к заседанию Трехсторонней контактной группы по Украине в Минске.

"Я думаю, что на этих переговорах будут приняты конкретные решения, касающиеся проблемы военнопленных", - сказал он.

Посол России в Украине Михаил Зурабов по итогам встречи сообщил, что одним из главных вопросов которые обсуждались на заседании контактной группы, стало "освобождение задержанных киевских военных", как говорится в договоренностях, "всех на всех". "Будут обсуждаться списки", - сообщил он.

Читайте такжеПорошенко заявил, что минское перемирие основано на его мирном плане В свою очередь экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что у него нет сомнений по вопросу обмена задержанными.

"Это сигнал. Положительный знак. Есть обоюдное желание это выполнить. Главное, что подписаны документы и есть гарантии, что мы будем работать по их реализации. Самое главное, должна быть политическая воля, и о чем мы договорились было выполнено", - сказал он.

По словам Кучмы, 8 сентября будет создана рабочая группа, задача которой довести минские договоренности до конкретного завершения.

"Мы сегодня обменялись списками заложников", - отметил экс-президент.

Отмечается, что в ходе интернет-конференции 8 сентября планируется также поднять вопрос о создании гуманитарных коридоров и пунктов концентрации гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Документ подписан на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Кучма, Россию - Зурабов. От террористов приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Позже Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО сегодня, начиная с 18.00.