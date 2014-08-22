Российское "гуманитарное вторжение" (обновляется)

02:37

"Трасса для российского конвоя тщательно охраняется местными силами самообороны (боевиками, - Ред.)", - заявил Чуркин

23:51

Экс-президент Леонид Кравчук считает, что отдав приказ "гуманитарном конвоя" въехать в Украину, президент России Владимир Путин фактически официально признал вторжение в Украину.

22:59

Совет национальной безопасности США осудил российский гуманитарный конвой в Украине и говорит, что эти действия являются поводом для дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.

22:26

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин назвал «хорошими новостями» сообщения о прибытии первых грузовиков из российской гуманитарной автоколонны в Луганск.

В свою очередь, заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Александр Павлюченко назвал въезд российских грузовиков на территорию Украины вопиющим нарушением ее территориальной целостности.

22:00

Украинские пограничники начали проверку грузовиков, однако затем Россия просто не стала ждать окончания проверки и двинула "гумконвой" в Украину, сообщил заместитель представителя Украины в ООН Александр Павлюченко.

21:30

В Краснодоне Луганской области разгрузили 35 КамАЗов с российской "гуманитарной помощью", а 16 - направились в Снежное Донецкой области. Что именно привезли российские КамАЗы, неизвестно.

21:02

Путин пытался объяснить Меркель, что вторжение "гумконвоя" в Украину было необходимо. Немецкий канцлер заявляет, что обеспокоена нарушением норм международного права. Тем временем британский министр назвал вторжение провокацией.

20:41

США обеспокоены тем, что Россия ввела свой так называемый «гуманитарный конвой» в Украину без согласия официального Киева и требуют от Кремля немедленно отозвать грузовики и персонал.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 22, 2014

19:02

Украина не будет провоцировать конфликт с российским «гуманитарным конвоем», однако если он будет перевозить посторонний груз, будет другая реакция.

«Если будут действия, которые выходят за рамки предоставления международной помощи, хотя они уже сейчас нарушены, и в содержании этого конвоя будут выявлены другие негуманитарного характера предметы или снаряжения - будет другая реакция», - подчеркнул секретарь СНБО Андрей Лысенко.

18:21

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен осудил вторжение "российского гуманитарного конвоя" в Украину без согласия украинской власти, призвав российскую власть воздержаться от дальнейших провокаций ипригрозил ей еще большей международной изоляцией в случае невыполнения этих условий.

17:46

16 Камазов гуманитарного конвоя РФуже заехали в Луганск.

17:14

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключает, что Россия может разбомбить собственный "гуманитарный конвой".

Яценюк отметил, что после осмотра некоторых автомобилей российского гуманитарного конвоя" оказалось, что они были загружены максимум на 8 тонн при способности провезти 25 тонн.

"То есть практически пустые автомобили", - добавил премьер. После этого, по его мнению, россияне решили, что Украина может показать всему миру, что это не гуманитарный груз, а лишь фикция. И уже после этого, не завершив переговоры с Красным Крестом, МИД России "быстренько выпустило заявление, что они сами приняли решение проезжать украинскую границу", - отметил Яценюк.

17:06

В Европейском Союзе заявляют, что Россия, отправив гуманитарный конвой без сопровождения Красного Креста и согласия украинской власти, нарушила украинскую границу, и призывают Россию отменить это решение.

16:24

РФ отказалась провести переговоры между руководством Генеральных штабов Украины и России.

Об этом сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, за пересечение границы российских грузовиков с так называемым «гуманитарным грузом» украинская сторона предложила провести переговоры между руководством Генеральных штабов Украины и РФ.

«Однако они не состоялись из-за отказа российской стороны», - добавил Лысенко.

15:53

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, чтоУкраина предлагает России вернуть ситуацию с ее гуманитарным грузом в рамки международного правового поля.

Порошенко заявил, что Украина обеспокоена ситуацией вокруг российского конвоя, который зашел на территорию Украины, прежде всего, безопасностью, за которую взялись отвечать Российская Федерация и террористы.

14:15

Министерство иностранных дел Украины считает пересечение конвоем РФ границы Украины очередным вопиющим нарушением России ключевых принципов международного права.

13:44

В сторону украинской границы начали движение еще в 90 грузовиков российского "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Как только что стало известно, в сторону украинской границы началось движение еще 90 грузовиков, в которых российской стороной не были допущены украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного креста», - подчеркнул он.

13:33

Россия осуществила прямое военное вторжение на территорию Украины, пытаясь замаскировать его под колонну с гуманитарным грузом. Об этом журналистам заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные на конвойные функции, управление боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”, - подчеркнул глава Службы безопасности.

13:24

"После заявления МИД РФ о том, что колонны с гуманитарной помощью из России войдут на территорию Украины без разрешения украинской стороны, машины с данной колонны начали движение, пересекая границу РФ и Украины", - написал Дмитрий Тымчук.

Украинские пограничники, которые проводили осмотр колонны на территории российского пункта пропуска, были оттеснены русскими военнослужащими, после чего колонна, состоящая из Камазов, начала движение вглубь Украины.

По его информации, речь идет о 34 Камазах с колонны, которую осмотрели украинские пограничники и таможенники ранее. "Однако для вхождения на территорию Украины необходимо было разрешение украинской стороны после того, как Красный Крест обеспечил бы их сопровождение", - отметил он, добавив, что в настоящее время колонна движется по украинской территории без сопровождения представителей Красного Креста.

11:55

Президент РФ Владимир Путин в курсе, что гуманитарная колоннаначала движение в сторону Луганска, сказал в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков при этом отказался прокомментировать, на каком уровне было принято решение и это обсуждалось с украинской стороной.