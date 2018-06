Российское "гуманитарное вторжение" (обновляется)

02:37

"Трасса для российского конвоя тщательно охраняется местными силами самообороны (боевиками, - Ред.)", - заявил Чуркин

23:51

Экс-президент Леонид Кравчук считает, что отдав приказ "гуманитарном конвоя" въехать в Украину, президент России Владимир Путин фактически официально признал вторжение в Украину.

22:59

Совет национальной безопасности США осудил российский гуманитарный конвой в Украине и говорит, что эти действия являются поводом для дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.

22:26

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин назвал «хорошими новостями» сообщения о прибытии первых грузовиков из российской гуманитарной автоколонны в Луганск.

В свою очередь, заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Александр Павлюченко назвал въезд российских грузовиков на территорию Украины вопиющим нарушением ее территориальной целостности.

22:00

Украинские пограничники начали проверку грузовиков, однако затем Россия просто не стала ждать окончания проверки и двинула "гумконвой" в Украину, сообщил заместитель представителя Украины в ООН Александр Павлюченко.

21:30

В Краснодоне Луганской области разгрузили 35 КамАЗов с российской "гуманитарной помощью", а 16 - направились в Снежное Донецкой области. Что именно привезли российские КамАЗы, неизвестно.

21:02

Путин пытался объяснить Меркель, что вторжение "гумконвоя" в Украину было необходимо. Немецкий канцлер заявляет, что обеспокоена нарушением норм международного права. Тем временем британский министр назвал вторжение провокацией.

20:41

США обеспокоены тем, что Россия ввела свой так называемый «гуманитарный конвой» в Украину без согласия официального Киева и требуют от Кремля немедленно отозвать грузовики и персонал.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border