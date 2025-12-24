Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на Рождество

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,68 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 17 декабря - 49,67 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,07/42,12 грн/долл., а евро - 49,68/49,72 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 декабря снизился на 9 копеек и составлял 42,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 7 копеек и составлял 49,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,15 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 12 копеек и составлял 42,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составлял 49,75 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: