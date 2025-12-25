Приводили к спазмам и тошноте: ученые выяснили, от каких болезней страдали римские солдаты

Римские военные могли даже страдать от недоедания.

Римские солдаты страдали от по меньшей мере трех различных паразитов, ведь жили далеко не в комфортных условиях. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в журнале Parasitology, передает Interesting Engineering.

Ученые из Кембриджа изучили осадки древней канализации и обнаружили, что римские военные страдали от кишечных глистов и диареи.

Это говорит о том, что развитая канализационная система вовсе не означала эффективную санитарию, ведь человеческие экскременты загрязняли пищу, напитки и руки.

Кроме того, во время исследования ученые сначала просеяли римские бусины, керамику и кости животных в 8-метровом стоке туалета. После чего они взяли 50 образцов осадка по всей длине.

Таким образом ученым удалось найти лямблии. Это микроскопические простейшие паразиты, которые вызывают вспышки диареи. Также 28% образцов содержали яйца круглых или горных червей. По словам исследователей, римские солдаты могли даже страдать от недоедания из-за такого состава их кишечника.

"Три вида паразитов, которые мы обнаружили, могли привести к недоеданию и вызвать диарею у некоторых римских солдат", - отметила доктор Марисса Леджер, ведущий исследователь Кембриджского университета.

Отмечается, что хронические инфекции поражали многих, ослабляя их, вызывая спазмы и тошноту. Другой старший автор исследования отметил, что они могли тяжело заболеть от обезвоживания, ведь лямблии активизировались летом.

"Наличие фекально-оральных паразитов, которые мы обнаружили, свидетельствует о том, что условия были благоприятными для других кишечных патогенов, таких как сальмонелла и шигелла, которые могли вызвать дополнительные вспышки заболеваний", - добавил один из исследователей.

