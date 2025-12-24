Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что несмотря на все обстрелы компания не собирается сдаваться и продолжит восстанавливать поврежденное российскими обстрелами оборудование.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"За все эти годы с 2014-го и начала полномасштабного вторжения, когда они (россияне - ред.) бьют по гражданской инфраструктуре - мы никогда не сдавались. И сейчас, несмотря на все вызовы, мы не сдадимся", - сказал он.

Видео дня

Тимченко отметил, что электросети ДТЭК подвергаются обстрелам ежедневно, но он добавил, что ДТЭК делает все возможное, чтобы восстановить поврежденное оборудование.

Глава ДТЭК отметил, что невозможно все полностью восстановить из-за масштаба разрушений.

Напомним, 23 декабря россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Вас также могут заинтересовать новости: