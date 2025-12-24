Оккупанты продвинулись в трех областях Украины, - DeepState

Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска продвинулись в трех областях Украины. Об этом информирует аналитический проект DeepState.

Согласно данным аналитиков, враг имел успехи вблизи Кондратовки. Речь идет о населенном пункте Хотинской общины Сумской области.

Также оккупационные войска РФ продвинулись в Волчанске на Харьковщине. Имел определенные успехи противник и в Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет. В сводке Генштаба ВСУ за 24 декабря по состоянию на 22:00 говорилось о 130 боевых столкновениях на передовой. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где атаковал 28 раз.

На том участке противник понес серьезные потери:

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 56 оккупантов и ранили 21; уничтожили пункт управления, артиллерийскую систему, 36 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, наземный роботизированный комплекс, два средства радиоэлектронной борьбы и два мотоцикла; значительно повредили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и единицу специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и пять укрытий личного состава противника", – говорится в заявлении Генштаба.

19 атак украинские защитники отбили на Гуляйпольском направлении. 12 атак врага остановлено на Александровском направлении фронта. 14 раз россияне штурмовали позиции украинских воинов на Константиновском направлении.

Украинские военные продолжают зачистку Купянска Харьковской области от оккупантов. Старший лейтенант "Алекс" рассказал, что сейчас этот город не подконтролен организованным подразделениям российских оккупационных войск.

Между тем издание Bild пишет, что за 2025 год армия РФ захватила лишь 1% территории Украины. За это время было ликвидировано 100 тысяч захватчиков.

