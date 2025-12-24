Россияне весь день атакуют критическую инфраструктуру в Харькове: что известно

Речь идет об объектах, которые поставляют горожанам тепло, горячую и холодную воду.

24 декабря российские оккупационные войска целый день наносят удары по объектам критической инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграм-канале. По его словам, речь идет об объектах, которые предоставляют горожанам тепло, а также поставляют горячую и холодную воду.

Последние два удара оккупантов по Слободскому и Шевченковскому районам города также были именно по таким объектам.

"Цель понятна – разрушить тот энергоостров, который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту. Все наши специалисты вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру в состоянии, когда она продолжит поставлять в дома харьковчан тепло, воду и электроэнергию", – добавил Терехов.

В первой половине дня мэр также информировал, что россияне нанесли серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.

"Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые", – писал он.

Удары РФ по Украине

На Сочельник, 24 декабря, российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру в ряде областей Украины. Под вражескими ударами была, в частности, Черниговщина. Там повреждены несколько важных энергообъектов в Черниговском районе. Были обесточены абоненты в Чернигове и районе.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что наихудшая ситуация с электроснабжением из-за российских обстрелов сложилась в прифронтовых регионах, а также на юге Украины. По его словам, почасовые графики отключений – не самый худший сценарий для потребителей.

