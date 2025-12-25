Что на самом деле кошки думают о людях: объяснение специалистов

Отношения людей с котами крайне асимметричны, однако все равно взаимовыгодны.

Коты обладают уникальной привлекательностью, подкрепленной эволюционными механизмами. Если вы думаете, что пушистики случайно являются такими милыми для человеческого глаза, вы ошибаетесь. На протяжении тысячелетий кошки эволюционно развили черты, которые делают их чрезвычайно милыми в нашем восприятии - чтобы получать нашу симпатию, а с ней защиту, еду и заботу.

Однако возникает вопрос, насколько взаимной является эта симпатия? Считают ли коты нас такими же милыми, как мы их? Или пушистики нагло нас эксплуатируют, когда сами нас презирают? Как пишет профильное издание Catster, имеющиеся научные данные свидетельствуют, что коты вряд ли воспринимают людей как "милых" созданий. Скорее, мы для них - это привычные члены социального круга, или семьи, но точно не объекты эмоционального умиления.

Как коты на самом деле воспринимают людей

Скорее всего, коты не отделяют людей от других существ в своем мире. Мы для них - равноправные элементы социальной структуры. В отличие от собак, которые меняют поведение в зависимости от того, взаимодействуют они с человеком или с другой собакой, коты не делают такой четкой дифференциации.

Их взаимодействие с людьми напоминает общение с сородичами: те же сигналы, жесты и ритуалы. Например, трение мордочкой, сидение рядом или вылизывание - это стандартные кошачьи способы выражения близости, которые применяются как к другим котам, так и к нам.

Поэтому идея, что коты считают людей "милыми", кажется маловероятной. Скорее, они видят в нас больших, безопасных "собратьев" - существ, с которыми можно взаимодействовать по знакомым правилам кошачьего этикета, без потребности в специальной адаптации.

Способны ли коты любить людей

Для подавляющего большинства людей (за некоторыми печальными исключениями) кот является важным членом семьи, на которого распространяются те же эмоции любви и привязанности, что и на человеческих родственников. И нет сомнений, что это взаимная привязанность. Хотя коты и не считают нас "милыми", научные исследования подтверждают, что как котята, так и взрослые коты могут демонстрировать по отношению к человеку поведение, подобное отношениям детей с родителями в человеческом мире.

Это особенно заметно, когда котенок рано теряет контакт с матерью. В таком случае человек становится основным источником защиты, питания и эмоциональной стабильности. Для кота это эквивалентно роли, которую бы выполняла мать-кошка, формируя фундаментальную связь доверия и зависимости.

Один из самых ярких жестов кошачьей любви - трение мордочкой или легкие "удары" головой. На морде котов есть железы, вырабатывающие феромоны, и таким образом они "обозначают" вас как часть своей "семьи". Это акт доверия, свидетельствующий о комфорте и близости.

Дополнительные проявления включают характерные движения лапами на теле человека, подобные замешиванию теста (это рефлекс из кошачьего детства во время сосания молока), вылизывание, показ живота (уязвимое место, которое открывается только перед доверенными), мурлыканье от прикосновений. Некоторые коты следуют за вами по дому, приветствуют у дверей или ждут возвращения - все это указывает на крепкую эмоциональную связь.

Другие интересные факты о котах

Как писал УНИАН, новое научное исследование показало, что коты по-разному ведут себя с владельцами в зависимости от пола человека. Анализ показал: с мужчинами кошки значительно чаще вокализируют. В первые 100 секунд после возвращения мужчины домой кошки в среднем выдавали 4,3 звуковых сигнала, тогда как в случае с женщинами - только 1,8.

Исследователи связывают эту разницу с особенностями взаимодействия: женщины обычно более внимательны к эмоциям кошек, чаще проявляют привязанность и лучше считывают сигналы любимцев. Мужчины же, как правило, ведут себя более отстраненно, поэтому кошкам приходится активнее использовать голос, чтобы привлечь их внимание. Это может объяснять, почему с мужчинами кошки чаще и более направленно вокализируют.

