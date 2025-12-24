Венесуэла использует для транспортировки нефти танкеры-'зомби': как работает схема

Отмечается, что Каракас использует около 400 таких судов.

Венесуэла активно использует для транспортировки своей нефти танкеры-"зомби". Ярким примером стало 27-летнее судно, списанное еще в 2021 году, которое должно было прибыть в страну в конце этой недели.

Издание Bloomberg пишет, что танкер, идентифицирующий себя как Freesia I, на самом деле может быть другим судном, который присвоил себе идентификационные данные списанного танкера. Эта тактика иногда используется судами, перевозящими санкционную нефть, чтобы скрыть маршрут и грузы.

"Венесуэла чрезвычайно эффективно маскирует происхождение и владельцев нефти, а значит, уклоняется от финансового и торгового контроля. Именно поэтому Вашингтон все чаще переходит от финансовых мер к физическим", - говорит старший аналитик по рискам и комплаенсу в Kpler Димитрис Ампатзидис.

Видео дня

По данным TankerTrackers.com, из "теневого флота", насчитывающего около 1500 старых, незастрахованных и принадлежащих подставным компаниям, судов, Венесуэла использует около 400.

Танкеры используют большинство типичных для "теневого флота" уловок, чтобы скрыть перемещения и владельцев, в том числе спуфинг, или использование поддельных координат. Как и в случае с Freesia I, они также иногда выдают себя за другие, часто списанные суда.

Судно под названием Freesia I находилось в начале мая в венесуэльском нефтеэкспортном терминале Хосе. Оно начало свой последний рейс в Юго-Восточной Азии в ноябре, а 26 декабря должно было прибыть в порт Амуай в Южной Америке, вероятно, для приема нового груза. Позже оно сменило пункт назначения на "открытое море", а 23 декабря у берегов Французской Гвианы отключило транспондер.

Обычные танкеры "теневого флота" Венесуэлы, как правило, предоставляются другими странами, поскольку Каракас не в состоянии финансировать собственную флотилию и не может полагаться на существующий флот, который является слишком маленьким и старым.

Нефтяная блокада Венесуэлы - главные новости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы, закрыв море для всех санкционных нефтяных танкеров.

Трамп заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

Вас также могут заинтересовать новости: