Результат теста раскроет, насколько вы приятны в общении.

Психологический тест с картинками - быстрый способ проанализировать себя и лучше разобраться во внутреннем мире. Это простой, но при этом эффективный формат, где вам нужно выбрать одну из нескольких картинок. Результат считается очень точным, поскольку мы подсознательно делаем искренний выбор.

Тест на легкий характер

На изображении показаны три варианта граффити, каждое из которых имеет разную форму и цвет. Подумайте, какой из предложенных рисунков лучше всего отражает вашу личность. Выберите только одну картинку, что понравилась больше остальных.

Бриллиант

Вы очень творческий человек с нестандартным мышлением. Постоянно удивляете других свежими идеями и готовностью принимать непопулярные решения. Вы - тот, кто ломает стереотипы.

Вас нельзя назвать очень легким в общении человеком, поскольку окружающим трудно понять, что у вас на уме. К тому же из-за своего бунтарского образа жизни вы неизбежно наживете нескольких недоброжелателей.

Корона

Хоть вы и не самая креативная личность, зато прирожденный лидер и душа коллектива. Люди тянутся к вам сами собой. Вам легко находить общий язык с новыми знакомыми, причем независимо от того, как много у вас общего. Также вы умеете мотивировать других и завоевываете любовь тем, что всегда держите слово.

Такой успех в общении невозможен без легкого характера. Это значит, что вы имеете позитивное отношение к жизни, предпочитаете душевный разговор вместо скандала и не переносите негатив на окружающих.

Сердце

Вы скромный и заботливый человек со множеством страхов. Вам нравится радовать других, но не блистать самим, поскольку вы не любите большую ответственность. В коллективе выполняете роль поддержки, а не лидера.

Пройти тест на хороший характер на отлично вам мешает замкнутость и неуверенность в себе. Из-за таких черт вам нужно больше времени, чтобы сблизиться с другими, к чему готовы не все ваши знакомые.

