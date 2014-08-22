СБУ: Движение российского гумконвоя - это прямое военное вторжение России в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные на конвойные функции, на управление боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”, - подчеркнул председатель Службы безопасности.

Читайте такжеКрасный Крест заявил, что не сопровождает российскую гуманитарную помощьКроме того, Наливайченко отметил, что, по данным СБУ, так называемая гуманитарная колонна из России преследует три цели. Первая - использование военных КамАЗов, перекрашенных в белый цвет, для транспортировки артиллерийских установок, второе - это перевозка оружия и снаряжения бандформированиям и третье, важнейшее, сокрытие преступлений, сокрытие тел убитых людей от родственников и от власти Украины для того, чтобы родственники погибших в России не узнали, где погибли их родные, отметил он.

Кроме того, Наливайченко отметил, что пересекли границу с Украиной уже 34 грузовых автомобиля, а еще свыше 200 машин с военным персоналом в качестве водителей стоит непосредственно на границе.

Наливайченко заметил, что руководит перемещением всех этих автомобилей российский генерал.

Как сообщал УНИАН, МИД России сегодня, 22 августа, объявил, что Россия приняла решение отправить российский "гуманитарный конвой" в Луганск.

Такое решение о начале движения автоколонны было принято российской властью без согласования с властями Украины и Международным комитетом Красного Креста.

После этого СМИ сообщили, что первые грузовики российской «гуманитарной колонны» въехали в Украину и едут в сторону Луганска.

В частности, грузовики из российской автоколонны проезжают через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.

Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась в Украину из Подмосковья 12 августа. Грузовики прибыли на границу с Украиной 14 августа.

Украинские пограничники и таможенники днем 21 августа начали погранично-таможенное оформление российского гуманитарного груза в пункте пропуска “Донецк” (РФ).