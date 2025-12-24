'Давление бешеное и постоянное': в ВСУ рассказали о ситуации в Мирнограде

Россияне штурмуют город преимущественно небольшими пехотными группами.

Украинские войска до сих пор удерживают позиции в Мирнограде. Тем не менее, ситуация остается очень сложной, на бойцов оказывается огромное давление. Об этом рассказал начальник отдела коммуникации 38-й бригады морской пехоты ВСУ Мирослав Криворучко в комментарии "Донбасс Реалии".

Украина удерживает позиции в городе

"Если коротко о ситуации, то Украина до сих пор удерживает позиции в городе. Я сразу хочу отметить, что заявления российской стороны о полном окружении на данный момент до сих пор не соответствуют действительности. Да, обстановка чрезвычайно сложная, давление бешеное и постоянное, но о классическом "кольце" сейчас речи не идет. Мы по-прежнему контролируем ряд районов, ведем оборону и продолжаем выполнять боевые задачи", - сказал он журналистам.

По словам Криворучко, россияне штурмуют город преимущественно небольшими пехотными группами. Он отметил, что враг пытается просачиваться между позициями Сил обороны Украины, а также заходить с флангов.

Также Криворучко подчеркнул, что в Мирнограде не сосредоточена сплошная группировка вражеских солдат. Вместо этого россияне регулярно отправляют десятки небольших групп, которые заходят в город и пытаются закрепиться.

"Они постоянно перемещаются, именно это мы используем для их обнаружения и поражения", - добавил Криворучко.

Начальник отдела коммуникации 38-й бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что количество россиян, которые периодически работают в Мирнограде, там, где находятся украинские защитники, составляет от нескольких десятков до сотни или даже нескольких сотен. Он объяснил, что это зависит от того, какими группами и в каком количестве заходит враг.

Ситуация с логистикой

Также Криворучко заявил, что ситуация с логистикой заметно усложнилась.

"Обеспечение подразделений до сих пор возможно, но, откровенно скажу, это одна из самых сложных частей работы. Противник активно пытается взять всю логистику под огневой контроль: работает как артиллерией, так и дронами. Пытается перерезать маршруты. Обеспечение подразделений до сих пор возможно, но, откровенно скажу, это одна из самых сложных частей работы", - сказал он.

Криворучко подчеркнул, что снабжение не было остановлено полностью. Тем не менее, оно требует больше времени и тщательного планирования.

"То же самое и с ротациями. Они также проводятся, хотя это не выглядит так, что зашли-вышли по графику. Это точечные, осторожные замены. Иногда небольшими группами с учетом обстановки, погоды и активности врага. Это чрезвычайно сложный процесс, очень часто с прямыми контактами со штурмовыми группами противника, но он продолжается", - добавил Криворучко.

Ситуация в Мирнограде - важные новости

Ранее командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук рассказал, что в настоящее время продолжается активная фаза борьбы за контроль над Покровском и Мирноградом. Он отметил, что Мирноград остается важным узлом обороны и там ситуация сложная, поскольку оккупанты давят сразу с трех направлениях.

Кроме того, в аналитики ISW Джессика Собески и Дженни Олмстед в разговоре с журналистами заявили, что Россия, вероятно, сможет окончательно захватить Покровск и закрыть Мирноград в "котел" до конца года. Они отметили, что РФ может использовать оставшееся время до конца года для создания условий, чтобы подготовиться к позиционным боям за Константиновку и Гуляйполе в 2026 году.

