Британский министр назвал вторжение "гумконвоя" провокацией

Об этом говорится в соответствующем заявлении Лидингтона, распространенном в пятницу правительством Великобритании.

"Я глубоко обеспокоен тем, что российская колонна вошла на территорию Украины без согласия украинского правительства. Это - провокационный акт, который нарушает предварительные договоренности о том, что правительство Украины должен дать согласие на введение конвоя на территорию Украины, с обеспечением Международного Комитета Красного Креста соответствии конвоя настоящим гуманитарным потребностям", - заявил министр.

В этой связи Лидингтон от имени Великобритании призвал Россию "избежать любых провокационных действий, которые будут служить только увеличению нестабильности в регионе и приведут к дальнейшим разрушительным последствиям для отношений России с Европой".

Читайте такжеСША требуют от России немедленно забрать «гуманитарный конвой» с Украины"Вместо этого россияне должны приложить все усилия, чтобы найти политическое решение кризиса путем сотрудничества с украинским правительством и интенсивной дипломатии, направленной на мирное разрешение опасной и напряженной ситуации в Восточной Украине и на российско-украинской границе", - подчеркнул министр.

Кроме того, Лидингтон заявил, что Великобритания полностью поддерживает усилия, направленные на оказание помощи в Восточной Украине. "Мы выделим дополнительно 1 млн фунтов стерлингов в поддержку международной помощи. Но это должно быть сделано надлежащим образом с участием Красного Креста и при поддержке собственных гуманитарных усилий", - добавил он.