Сеул сообщил правительству Украины о своей готовности принять северокорейских пленных, если их намерения подтвердятся.

Двое северокорейских солдат, которые были захвачены в Украине во время боев на стороне России, написали письмо, в котором выразили желание перейти в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap.

Чан Се Юль, руководитель группы северокорейских перебежчиков в Южной Корее, сказал, что двое северокорейских пленных в возрасте около 20 лет написали такое письмо в октябре. Письмо было доставлено группе в начале этого месяца.

"Мы решили поехать в Южную Корею, считая тех, кто в Южной Корее, своими родителями и братьями", - говорится в письме.

В письме также пленные выразили благодарность тем, кто сказал, что нынешняя ситуация, с которой они сталкиваются, является "не трагедией, а началом новой жизни".

В Южной Корее заявили, что уведомили правительство Украины о своей готовности принять северокорейских пленных, если их намерения подтвердятся.

Солдаты КНДР на войне в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре Северная Корея объявила о начале строительства мемориала в честь своих военных, погибших в войне России против Украины.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новый "Мемориальный музей боевых подвигов" станет "священным местом, посвященным бессмертию настоящих патриотов".

Он подчеркнул, что войска КНДР, которые находятся в российской Курской области уже год, "помогли Москве достичь решающей победы" в борьбе с так называемыми "дьявольскими неонацистскими захватчиками".

