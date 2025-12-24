'еЧерга' для легковых авто: правительство готовит новые правила пересечения границы Украины

Для пересечения границы водитель легкового автомобиля будет обязан забронировать место в очереди.

Министерство развития общин и территорий Украины готовит пилотный проект пересечения государственной границы легковыми автомобилями через электронную систему "еЧерга". Запуск новых правил планируют в тестовом режиме на одном из пунктов пропуска.

Пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в ответ на запрос УНИАН сообщила, что согласно проекту правил, для пересечения границы водитель легкового автомобиля будет обязан забронировать место в очереди ожидания одним из трех способов:

через веб-портал или приложение "еЧерга";

с помощью мобильного приложения или портала "Дия";

автоматически средствами электронной системы во время заезда легкового автомобиля в зону ожидания.

Контроль за очередью будет осуществляться через Кабинет водителя. Пользователи смогут отслеживать статус своего места в очереди и определенное время въезда в пункт пропуска, а также будут получать уведомления об изменении статусов и соответственно заезжать на территорию пункта пропуска.

Видео дня

В Минразвития отметили, что экспериментальный проект планируют ввести на одном из международных пунктов пропуска после регистрации в Министерстве юстиции приказа, которым будут утверждены Правила очередности, а также после определения перечня пунктов пропуска, которые будут участвовать в эксперименте для движения легковых автомобилей.

В ведомстве добавили, что масштабирование "еЧерги" для легковушек на других пунктах пропуска возможно, при условии успешного экспериментального проекта на одном пункте пропуска.

Электронная очередь на границе - главные новости

В 2023 году на международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, что на границе с Польшей, была запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков. "еЧерга" должна была снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.Также ключевой задачей системы было рассчитать ориентировочное время пересечения границы. В мае 2023 года электронная очередь пересечения границы для грузовиков начала работать сразу в 16 пунктах пропуска.

В апреле 2024 года на границе Украины с Молдовой заработал сервис электронной очереди уже для автобусов. На 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу была предоставлена возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "еЧерга".

С 10 сентября 2025 года в Украине изменилась процедура пересечения границы для водителей коммерческого транспорта. Лицензированным перевозчикам нужно заполнять данные только в системе "еЧерга", а создавать заявку "18-60" (так называемый "Путь") не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: