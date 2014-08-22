ЕС: Россия нарушила границу Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил представитель Внешней службы ЕС (ЗСЄС). «Европейский Союз сожалеет о решении России направить гуманитарный груз на территорию Украины без сопровождения Красно Креста и согласия украинской власти. Это явное нарушение границы с Украиной. Это также идет вразрез с предыдущими договоренностями, достигнутыми между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста. Мы призываем Россию отменить свое решение”, - заявил он.

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Представитель Внешней службы ЕС подчеркнул, что с целью обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права и принципов конвоя, который должен быть сугубо гуманитарного характера, конвой должен быть в сопровождении МККК.

«Мы высоко оцениваем украинскую власть за ее сдержанность, а также готовность для проведения переговоров с тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации кризиса. Украинские суверенитет, территориальная целостность, единство и независимость должны соблюдаться», - подчеркнул он.

Кроме того, представитель ВС ЕС снова напомнил о позиции ЕС, согласно которым гуманитарная помощь России должна быть направлена в полном соответствии с международным гуманитарным правом и принципами - через международные гуманитарные организации и по согласованию с правительством Украины.