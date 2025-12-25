Нацгвардейцы уничтожили российский 'Солнцепек' за $8 миллионов (видео)

Вражеская система работала по передовым позициям Сил обороны Украины.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупационных войск.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко. По его словам, "поджарили" вражескую систему защитники из рядов подразделения ударных БПЛА Lasar's Group.

"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины. Когда техника противника наносила огонь, ее зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр. После получения информации от побратимов пилоты тяжелых бомберов Lasar's Group точно отработали по вражеской цели", – рассказал Пивненко.

Видео дня

Командующий Нацгвардии отметил, что "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая стреляет термобарическими боеприпасами. Ее назначение – уничтожение легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений.

Примечательно, что стоимость такой установки составляет около 8 миллионов долларов.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 декабря 2025 года общие потери врага в личном составе перевалили за 1,2 миллиона. Уничтожено также тысячи единиц вражеской техники, в частности - более 400 самолетов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ежемесячно теряют почти 30 тысяч солдат убитыми.

