Православный праздник сегодня - один из главных в церковном году.

25 декабря по новому церковному календарю православные христиане празднуют Рождество Христово - один из главных и самых светлых праздников церковного года. Он входит в число двунадесятых и посвящен рождению Иисуса Христа, событию, которое принесло миру надежду, любовь и спасение. О традициях этого дня, народных приметах и запретах, а также о том, какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказываем далее.

Какой сегодня праздник церковный согласно новому стилю

25 декабря (7 января - по юлианскому календарю) православные и католики отмечают Рождество Христово - один из главных двунадесятых праздников. После перехода Православной церкви Украины на новый календарь даты православного и католического Рождества совпадают. Также Рождество в Украине - это государственный праздник.

Он посвящен рождению Иисуса Христа, сына Пресвятой Девы Марии. В предании сказано, что Мария и ее муж Иосиф прибыли в Вифлеем для переписи населения. Им негде было остановиться на ночлег, и они решили заночевать в пастушьей пещере. Там у Марии родился сын - будущий Спаситель всего рода человеческого. Ангел, спустившийся с небес, рассказал об этом чуде пастухам.

Видео дня

Сейчас на месте рождения Христа установлена 14-конечная серебряная звезда - как символ Вифлеемской звезды, что указала путь волхвам с Востока (они пришли поклониться Царю Иудейскому). Также в пещере находится алтарь Рождества и придел Яслей. Святыня доступна для паломников со всего мира.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

25 декабря по юлианскому стилю православные вспоминают о жизни святого Спиридона Тримифунтского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, о традициях и запретах дня.

О чем помолиться на Рождество, главные традиции и чего нельзя делать сегодня

Одна из традиций праздника - посещение церкви. Те, у кого нет возможности пойти в храм, могут помолиться и дома. В молитвах в этот светлый праздник просят Божьей ласки, прощения и благословения. Считается, что сегодня небеса открываются и слышат все искренние просьбы.

В этот праздник особенно важно проявлять милосердие, помогать нуждающимся. За праздничным столом в этот день собираются семьей.

По давней народной традиции колядующие обходят дома, славят Христа и хозяев, а взамен получают угощения. Считается, что эта традиция помогает защитить дом от зла и привлечь в него благополучие.

Также в этот праздник издревле существуют строгие запреты:

нельзя сквернословить и ругаться;

не следует заниматься тяжелой работой, а также домашними хлопотами;

по народным поверьям запрещается выносить мусор, делать уборку - вынесешь или выметешь удачу и достаток;

нельзя посещать кладбища, идти на охоту или рыбалку;

не стоит брать или давать что-либо в долг, особенно отдавать из дома.

Также по одной из примет нежелательно в этот день носить грязную и старую одежду. Первым войти в дом должен мужчина - тогда в семье будет мир и гармония. Если же войдет женщина - то это к болезням и неурядицам. Также в праздник стараются ничего не разливать и не разбивать, чтобы избежать ссор и неприятностей.

Приметы на 25 декабря

О чем говорит погода этого дня:

утро ясное - святки будут морозными;

день пасмурный - к ранней весне;

иней утром на деревьях - летом будет хороший урожай зерновых;

метель началась - к урожаю меда;

тепло на Рождество - весна будет холодной.

Самая яркая примета дня: если на Рождество пошел снег, то год будет благополучный во всех смыслах, и чем больше снега - тем лучше пройдет весь год.

Вас также могут заинтересовать новости: