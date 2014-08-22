Тымчук: украинских пограничников оттеснили российские военные

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. "После заявления МИД РФ о том, что колонны с гуманитарной помощью из России войдут на территорию Украины без разрешения украинской стороны, машины из данной колонны начали движение, пересекая границу РФ и Украины", написал Дмитрий Тымчук.

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По его информации, речь идет о 34 КамАЗах из колонны, досмотренной украинскими пограничниками и таможенниками ранее. "Однако для вхождения их на территорию Украины необходимо было разрешение украинской стороны после того, как Красный Крест обеспечил бы их сопровождение", - отметил он, добавив, что в настоящее время колонна движется по украинской территории без сопровождения представителями Красного Креста.

"Таким образом, Москва уже не скрываясь продолжает провокацию под названием "гуманитарная помощь жителям Донбасса". Вхождение российской колонны на территорию Украины без разрешения украинских властей и без сопровождения груза представителями международных организаций – это грубейшее нарушение со стороны России всех мыслимых норм международного права относительно определения суверенитета и территориальной целостности державы", - подчеркнул Дмитрий Тымчук.

"По нашим данным, водители автомобилей – исключительно граждане РФ, все имеют российские паспорта для выезда за границу старого образца", - сообщил он.