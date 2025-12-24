500 участников за одним столом: Осадчая и топ-звезды подарили рождественское чудо тем, кто дал детям семью

Для этого масштабного ужина приготовили 150 килограммов кутьи и 5 тысяч вареников.

В Киеве состоялся самый масштабный рождественский ужин в Украине для семей, которые приняли ребенка в свою семью.

За 120-метровым рождественским столом собрались почти 500 участников - опекунов, попечителей и приемные семьи из разных регионов Украины. Для этого масштабного ужина приготовили 150 килограммов кутьи, 5 тысяч вареников - это несколько суток работы сорока поваров ресторанов "Мафия" и компании по приготовлению корпоративных обедов "Разом".

На локацию привезли 100 елок, использовали 2 километров огоньков, детям подарили более 400 вышиванок. А чтобы привезти их в Киев нужно было 10 вагонов Укрзализныци.

Видео дня

На сцене выступили МОНАТИК, KOLA, DZIDZIO, Марта Адамчук, TVORCHI, Евгений Хмара, Тарабарова, София Нерсесян. За праздничным столом с семьями также общались министр труда и социальной политики Денис Улютин, глава ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде, актеры Ольга Сумская, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко, Анастасия Цимбалару, Анна Бирзул, Яна Глущенко, олимпийская чемпионка Юлия Бакастова, дизайнеры Алина Качоровская и Иван Фролов, шеф-повара Евгений Клопотенко и Алик Мкртчян, танцор Евгений Кот, певцы Алена Омаргалиева, Tayanna и Khayat, предпринимательница и филантроп Кристина Храновская.

Мероприятие организовано по инициативе Фонда Екатерины Осадчей при содействии Министерства социальной политики Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.

Семьи приехали на ужин из Закарпатья, Одесской, Хмельницкой, Киевской, Николаевской и других областей, где Фонд Екатерины Осадчей совместно с партнерами системно работает над развитием семейных форм воспитания, поддерживает семьи, которые уже приняли детей в семью, или только готовятся сделать этот шаг.

Основательница Фонда Екатерины Осадчей Екатерина Осадчая, обращаясь к участникам события, подчеркнула, что этот вечер прежде всего о людях и простых ценностях:

"Семейное Рождество для каждого ребенка - это о тепле, принятии и ощущении дома. Мы хотели создать пространство, где семьи, которые уже изменили жизнь детей, почувствуют поддержку, а те, кто только задумывается над этим путем, увидят - они не одни. Мы верим, что благодаря такому публичному вниманию хотя бы один ребенок сможет найти любящих родителей", - отметила она.

Мероприятие стало пространством доверия, поддержки и принятия - средой, где семьи могли пообщаться между собой, поделиться собственным опытом, вызовами и одновременно счастьем, которое приходит вместе с ответственностью быть семьей для ребенка.

"Рождество учит нас главному - ценить семью. За этим большим столом мы возрождаем эту традицию, объединяя семьи со всей Украины. Я искренне благодарю приемных родителей, опекунов, попечителей за ту любовь и заботу, которыми вы делитесь с детьми. Именно такие совместные воспоминания формируют их ценности на всю жизнь", - сказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин

В течение вечера участники имели возможность пообщаться с известными украинскими артистами, спортсменами и публичными деятелями, приобщиться к празднованию украинских рождественских традиций, мастер-классов и попробовать традиционные рождественские блюда.

Кульминацией мероприятия стало массовое совместное колядование с участием приемных родителей, опекунов, детей и звездных гостей - как символ единства и совместного празднования Рождества в семейном кругу.

Главный медиа-партнер - 1+1 Украина

Вас также могут заинтересовать новости: