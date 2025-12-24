Теперь ее цена составляет 55 грн против одной гривны в 1996 году.

Одна из визитных карточек Киева - киевская перепичка с 23 декабря подорожала на 5 гривень, сообщает корреспондент УНИАН.

Популярный киевский фастфуд со вчерашнего дня стоит 55 грн. Об этом предупреждает объявление в единственном месте продажи перепички в столице - на ул. Богдана Хмельницкого.

"Уважаемые покупатели! В связи с повышением цен поставщиками на сырье и товары, мы вынуждены поднять цены. С 23.12.2025 г. "Киевская перепичка" 55.00 грн", - говорится в объявлении.

Стоимость "Киевской перепички" - что известно

Как сообщал УНИАН, довоенная цена перепички составляла 30 грн - она подорожала 1 января 2022 года на 5 грн.

В целом же стоимость кулинарного бренда Киева росла с 1986 года, когда ее начали продавать, и до сих пор с 22 еще советских копеек до 55 гривень сегодня.

В 1996 году, перед введением гривны как национальной валюты Украины перепичка стоила пятьсот тысяч купоно-карбованцев. С сентября 1996 года перепичка стартовала в цене с одной гривны. Таким образом с сентября 1996 года перепичка в абсолютном выражении (без учета инфляции) подорожала в 55 раз.

