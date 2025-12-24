Отключение света 25 декабря: когда не будет электроэнергии в четверг

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны.

Завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны. Об объемах отключений компания не информировала.

В Национальной энергетической компании добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Напомним, в ночь на 24 декабря российская армия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти областей. Утром фиксировались новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Сообщалось, что атака привела к существенному падению напряжения в Харькове, что сказалось на теплоснабжении и работе транспорта. Там, где это было технически возможно, город вынужденно перешел на режим "энергоострова", чтобы уменьшить негативные последствия для энергосистемы.

