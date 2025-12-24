Не Subaru или Lexus: эксперты определили производителя самых надежных автомобилей

По словам экспертов, автомобили этого бренда очень редко выходят из строя.

Некоторые производители известны надежностью своих автомобилей. Между лидерами ведется настоящая борьба за звание бренда, чьи модели реже всего сталкиваются с поломками.

В SlashGear, основываясь на исследовании Consumer Reports, назвали производителя самых надежных автомобилей в мире в 2025 году. В этом году лидером стал не бренд Subaru.

Отмечается, что в 2025 году бренд Subaru опустился на второе место в ежегодном отчете о надежности автомобилей. Теперь лидером по надежности своих автомобилей является бренд Toyota.

В издании поделились, что популярная модель Toyota Camry стала значительно более надежной в 2025 году. Это второй самый надежный седан в исследовании, который уступил только Toyota Crown.

Также эксперты выяснили, что надежность Toyota Tundra значительно улучшилась в 2025 году. Этот пикап очень редко выходит из строя.

Самый надежный гибридный седан с пробегом

Ранее в How-To Geek рассказали об одном очень надежном гибридном седане с пробегом. В издании посоветовали обратить внимание на Lexus ES 300h.

Lexus ES 300h основан на седане Toyota Avalon, но предлагает более высокий уровень комфорта и множество других улучшений. Также у этого седана довольно низкий расход топлива. Другим плюсом для владельцев являются низкие затраты на обслуживание.

