Представители Украины и РФ в ООН разошлись в оценке прибытия в Луганск грузовиков гумконвоя

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин назвал «хорошими новостями» сообщения о прибытии первых грузовиков из российской гуманитарной автоколонны в Луганск. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.

По словам Виталия Чуркина, российская сторона сделала все возможное, чтобы обеспечить прозрачность в этом вопросе. О намерениях по доставке гуманитарной помощи было сообщено Генеральному секретарю ООН, который назвал этот шаг «хорошим жестом».

«Вчера и сегодня утром стало ясно, что украинская сторона затягивает процесс: их пограничники, которые должны были дать колонне «зеленый свет», заявили, что не получили приказа пропустить гуманитарную колонну на украинскую территорию», - объяснил российский посол.

По его словам, решение было принято с учетом того, что на местах сохранялась необходимость в гуманитарной помощи, а также принимая во внимание, что в грузовиках находились скоропортящиеся продукты, особенно детское питание. «20 августа мы сообщили сотрудникам Международного комитета Красного Креста и украинской стороне о том, что мы больше не сможем ждать. Поэтому сегодня автоколонна отправилась в Украину», - сказал представитель России.

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Виталий Чуркин добавил, что в данном вопросе Россия осуществляет контакты с украинскими властями на высоком уровне. Посол России выразил надежду, что в распределении помощи помогут сотрудники Красного Креста, которые, по информации российской стороны, находятся на местах.

Он добавил, что это не меняет общей ситуации на месте, где продолжаются обстрелы и столкновения. «Россия призывает к немедленному прекращению огня без всяких условий», - заявил Виталий Чуркин.

В свою очередь, заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Александр Павлюченко назвал въезд российских грузовиков на территорию Украины вопиющим нарушением ее территориальной целостности. На пресс-конференции - вслед за российским послом - он предупредил, что Украина не может гарантировать безопасное перемещение российской гуманитарной автоколонны по территории, которая не находится под контролем центральных властей.

«Мы не услышали заявлений о гарантиях безопасности прохождения автоколонны от другой стороны противостояния. Но украинское правительство примет все необходимые меры для обеспечения суверенитета нашей страны», - сказал Александр Павлюченко.

Он отметил, что в четверг украинские пограничники начали проверку грузовиков, и несколько десятков транспортных средств прошли таможенный контроль. Заместитель посла Украины добавил, что российская сторона не стала дожидаться окончания проверок и приняла одностороннее решение о следовании автоколонны.

В сообщении на Твиттере Международного комитета Красного Креста говорится, что его сотрудники не сопровождают российскую автоколонну из-за нестабильной ситуации в области безопасности.