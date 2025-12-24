Россия захватила 1% территорий Украины в 2025 году: в Bild раскрыли цену 'успехов' Кремля

90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.

В Кремле продолжают заявлять о том, что Россия уверенно побеждает Украину на поле боя. Тем не менее, в 2025 году россиянам удалось захватить всего 4400 квадратных километров украинской земли, что составляет менее 1% территории страны, пишет Bild.

Отмечается, что в 2025 году на войне в Украине погибли почти 100 000 российских военных. Анализ российского оппозиционного СМИ "Медиазона" показал, что только к середине года потери РФ достигли 48 000 человек, из которых 22 000 были известны по имени. Как сообщает СМИ, во второй половине года это число осталось почти неизменным.

В издании поделились, что 90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.

Более того, российский диктатор Владимир Путин далек от своей цели - полного захвата четырех областей Украины. В издании отметили, что Украина по-прежнему удерживает 5700 квадратных километров в Донецкой области, 5800 квадратных километров в Запорожской области и 6400 квадратных километров в Херсонской области.

Кроме того, российская экономика продолжает слабеть из-за инфляции и непомерно высоких процентных ставок. В издании подчеркнули, что причиной являются не только западные санкции, но и сотни украинских ударов по российским объектам критической инфраструктуры в нефтяной, газовой и энергетической отраслях.

В издании считают, что единственной надеждой Москвы на "быструю победу" в Украине является мирный план, разрабатываемый совместно с администрацией президента США Дональда Трампа. Журналисты уверены, что только так Путин может заставить украинские войска уйти из критически важных для него регионов.

Россияне применяют новую тактику на фронте

Ранее военный аналитик Денис Попович рассказал, что российские оккупанты начали применять тактику проникновения в тыл Сил обороны Украины даже по одному или несколько человек. По его словам, такая тактика нередко оказывается эффективной.

Попович поделился, что оккупанты часто прячутся в городской застройке, посадках, лесополосах. Он подчеркнул, что из-за этого приходится тратить усилия на то, чтобы обезвреживать врагов.

