Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, но есть условие, - WP

Обновленный проект мирного плана является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский, представив журналистам 20 пунктов обновленного мирного плана, фактически признал, что Киев готов пойти на вывод войск из восточных областей Украины для создания демилитаризованной зоны. Тем не менее, России придется согласиться сделать то же самое в рамках урегулирования, пишет The Washington Post.

Отмечается, что обновленный мирный план является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий. Тем не менее, этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.

В издании добавили, что раскрытый Зеленским проект мирного плана из 20 пунктов далек от окончательного варианта и не согласован с Россией. Вероятнее всего, Москва выступит против нескольких основных пунктов, включая требование о выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Журналисты считают, что последний проект мирного плана ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи вывода своих войск с восточных областей страны. Тем не менее, Киев готов рассмотреть это, если Россия поступит так же, подчеркнули в издании.

Кроме того, в издании отметили, что любое подобное соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без прекращения огня. Также потребуется согласие России с этим и другими пунктами мирного плана, что остается маловероятным.

Мирный план - важные новости

Напомним, что сегодня, 24 декабря, президент Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с США. Он отметил, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов.

В частности, в мирном плане содержится пункт о том, что Украина получит "прочные" гарантии безопасности, а численность ВСУ будет оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время. Также Россия обязана закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и всех необходимых документах о ратификации.

Также в проекте мирного плана указан пункт о том, что Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, писало, что Россия собирается добиться внесения ключевых изменений в последний мирный план по прекращению войны в Украине. По словам собеседника агентства, Кремль воспринимает 20-пунктный мирный план как отправную точку для дальнейших переговоров.

Источник рассказал журналистам, что Россия обеспокоена вопросами гарантий против будущего расширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.

