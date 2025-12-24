Пронзительно завывал во тьме: в Одесской области зафиксировали редкую птицу

Эта маленькая сова способна поворачивать голову почти на 270 градусов.

В Одесской области экологи зафиксировали сыча домашнего - редкую птицу, которая живет рядом с людьми.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в селе Андреево-Ивановка Березовского района инспекторам удалось зафиксировать указанного сыча. Обнаружить птицу удалось в темное время суток - ее присутствие выдал пронзительный вой, смешанный со свистом.

По словам экологов, сыч домашний (домовой) - небольшая сова, которая часто селится рядом с людьми. В частности, под крышами домов, на чердаках, в заброшенных постройках или дуплах деревьев. Это оседлая птица, распространенная по всей территории Украины.

"Ее легко узнать по приплюснутой голове, характерным белым "бровям" и "подбородку" и большим желтым глазам. А еще этот сыч известен многообразием голосов - от свиста до воя", - рассказали инспекторы.

По их словам, птица активна преимущественно ночью, а днем может часами сидеть неподвижно и оставаться почти незаметной. Это интересное существо охотится на жуков, бабочек и мелких грызунов, то есть приносит реальную пользу человеку.

Исследователи приводят интересный факт: сыч домашний способен поворачивать голову почти на 270 градусов. Также отмечается, что как важный элемент биоразнообразия, сыч домашний охраняется международными соглашениями. В частности, он занесен в Конвенцию CITES и Бернскую конвенцию. В Украине вид включен в Красные книги Днепропетровской и Донецкой областей и охраняется на многих природоохранных территориях.

Согласно открытым источникам, домовой сыч - символ богини Афины и ее атрибут. По легенде, такая птица предрекла гибель Юлия Цезаря. Также известно, что в 1992 году в Нидерландах сыч появился как водяной знак на 100-гульденовой купюре.

Напомним, в Нижнеднестровский национальный природный парк (Одесская обл.) из российской тундры прилетела стая из трехсот гусей. По словам исследователей, ежегодно эти птицы преодолевают около 6 тысяч километров, в частности с полуострова Таймыр, чтобы провести зиму на юге Украины.

Водно-болотные угодья и окружающие поля озимых Одесской области становятся для них важной остановкой - местом отдыха, а иногда и основной зимовкой. Днем гуси держатся на воде, а утром и вечером взлетают большими стаями на поля, где ищут корм. От гусей есть большая польза - подпитывая озимые культуры естественным путем, они способствуют повышению урожайности.

