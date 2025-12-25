Жорин назвал одну из причин СЗЧ среди военных

Одной из причин того, что военные идут в самовольное оставление части (далее – СЗЧ), является отсутствие доверия к командирам. Такое заявление сделал в комментарии телеканалу "Киев24" подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.
"То, что люди идут в СЗЧ – у этого есть причины, и они абсолютно понятны. Первое, что надо сделать, – это посмотреть на подразделения, в которых больше идут в СЗЧ, и в которых меньше. И просто провести анализ, почему так происходит", – отметил он.
Жорин пояснил, что большую роль играет доверие военных к своему командиру. По его словам, от этого процентов на 70 зависит, пойдет ли человек в СЗЧ.
"Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять...", – продолжил он.
При этом подполковник подчеркнул, что есть люди, которые должны нести ответственность за решение пойти в СЗЧ. Речь о тех, кто покинул позиции, подставив своих побратимов, и т.д., добавил Жорин.
СЗЧ в Украине: другие новости
Офис генерального прокурора решил убрать из публичного доступа статистику по уголовным делам о СЗЧ и дезертирстве. Руководительница пресс-службы объяснила, что такие сведения классифицируются как информация с ограниченным доступом.
Нардеп Роман Костенко ранее заявил, что "скоро СЗЧ будет равняться нашей армии". По его словам, причины такого решения разные, но подавляющее большинство бежит еще до попадания на фронт.