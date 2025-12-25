Жорин назвал одну из причин СЗЧ среди военных

По мнению подполковника, нужно анализировать, почему военные принимают такие решения.

Одной из причин того, что военные идут в самовольное оставление части (далее – СЗЧ), является отсутствие доверия к командирам. Такое заявление сделал в комментарии телеканалу "Киев24" подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"То, что люди идут в СЗЧ – у этого есть причины, и они абсолютно понятны. Первое, что надо сделать, – это посмотреть на подразделения, в которых больше идут в СЗЧ, и в которых меньше. И просто провести анализ, почему так происходит", – отметил он.

Жорин пояснил, что большую роль играет доверие военных к своему командиру. По его словам, от этого процентов на 70 зависит, пойдет ли человек в СЗЧ.

Видео дня

"Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять...", – продолжил он.

При этом подполковник подчеркнул, что есть люди, которые должны нести ответственность за решение пойти в СЗЧ. Речь о тех, кто покинул позиции, подставив своих побратимов, и т.д., добавил Жорин.

СЗЧ в Украине: другие новости

Офис генерального прокурора решил убрать из публичного доступа статистику по уголовным делам о СЗЧ и дезертирстве. Руководительница пресс-службы объяснила, что такие сведения классифицируются как информация с ограниченным доступом.

Нардеп Роман Костенко ранее заявил, что "скоро СЗЧ будет равняться нашей армии". По его словам, причины такого решения разные, но подавляющее большинство бежит еще до попадания на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: