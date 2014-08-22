СНБО: Россия отказалась провести переговоры на уровне Генштабов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, после пересечения границы российских грузовиков с так называемым «гуманитарным грузом» украинская сторона предложила провести переговоры между руководством Генеральных штабов Украины и РФ.

«Однако они не состоялись из-за отказа российской стороны», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власти России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решили отправить колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.

После этого СМИ сообщили, что российские грузовики пересекли российско-украинскую границу через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", находящийся под контролем пророссийских боевиков.