Лучше свеклы: названы 5 продуктов, эффективно снижающие кровяное давление

Эти продукты обеспечивают ваш организм питательными веществами, которые помогают поддерживать артериальное давление.

Свекла или свекольный сок могут временно снизить кровяное давление, но этот эффект длится не более 24 часов. В связи с этим добавление других полезных для сердца продуктов может обеспечить более стабильное и длительное снижение кровяного давления.

Издание Very Well Health выяснило, что надо кушать при высокой давлении.

Жирная рыба

Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, в частности:

Видео дня

лосось;

скумбрия;

сардины;

форель;

сельдь;

тунец.

Исследования показывают, что потребление около 3 граммов (г) омега-3 в день может снизить верхний показатель артериального давления примерно на 2-4 пункта.

Листовые зеленые овощи

Листовые зеленые овощи, как шпинат, капуста, мангольд и руккола, помогают снизить кровяное давление, поскольку содержат калий, магний и природные нитраты. Эти питательные вещества помогают кровеносным сосудам расслабиться и поддерживают способность организма выводить лишний натрий, что предотвращает повышение кровяного давления.

Магний помогает сохранить эластичность артерий. Исследования добавок показывают более значительное снижение, чем при употреблении только продуктов, но листовые зеленые овощи все же добавляют значительное количество магния.

Нитраты организм преобразует нитраты в оксид азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться, облегчая кровоток.

Калий помогает снизить кровяное давление, выводя из организма лишний натрий и расслабляя стенки кровеносных сосудов. Исследования показывают, что потребление около 4700 миллиграммов (мг) калия в день может снизить верхний показатель кровяного давления на 4-7 пунктов.

Ягоды

Исследования показывают, что регулярное употребление ягод может помочь поддерживать здоровое кровяное давление в течение длительного времени, особенно если у вас уже высокие показатели.

Многие ягоды содержат антиоксиданты, которые помогают сосудам оставаться эластичными. Некоторые из них также могут блокировать ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), подобно некоторым лекарствам от высокого кровяного давления.

Бобовые

Исследования показывают, что замена одной порции красного мяса бобовыми пять дней в неделю в течение 16 недель снижает систолическое давление примерно на 4 пункта.

Бобовые поддерживают здоровое кровяное давление, обеспечивая организм такими питательными веществами, как:

аргинин - аминокислота, которая повышает уровень оксида азота и помогает расширять кровеносные сосуды;

клетчатка поддерживает здоровье кишечника и производит соединения, которые помогают кровеносным сосудам расслабляться;

фолат поддерживает здоровую функцию кровеносных сосудов;

оливат поддерживает здоровую функцию кровеносных сосудов;

растительные белки, расщепляются на пептиды, которые могут действовать как слабые ингибиторы АПФ.

Бобовые также содержат антиоксиданты, калий и магний, которые помогают кровеносным сосудам расслабляться и снижают воздействие натрия.

Киви

Исследования показывают, что употребление двух киви в день в течение семи недель снижает систолическое кровяное давление примерно на 2,7 пункта.

Киви содержат витамин C, калий и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кровеносных:

улучшают функцию эндотелия - внутренней оболочки кровеносных сосудов;

увеличивают количество оксида азота;

уменьшают окислительный стресс, который может привести к затвердению артерий.

Ранее УНИАН писал, можно ли пить зеленый чай при высоком давлении.

Вас также могут заинтересовать новости: