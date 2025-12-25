Выгодный союз: эти маленькие птицы ездят на носорогах, а взамен оказывают полезную услугу

Эти птицы причиняют вред носорогам и другим животным, но есть и обратная сторона такого "союза".

У носорогов есть верные "спутники", которые ездят на их спинах. Они питаются клещами и другими мелкими паразитами животных. Как пишет IFLScience, речь идет о птицах вида буйволовые скворцы.

Отмечается, что буйволовые скворцы сопровождают не только носорогов, но и других крупных млекопитающих, таких как зебры, импалы, бегемоты и жирафы. Более того, в некоторых частях Восточной Африки обитает красноклювый буйволовый скворец, название которого переводится с суахили как "охранник носорога".

Ученые долгое время считали, что эти птицы являются паразитами. Буйволовые скворцы питаются клещами, обитающими на телах млекопитающих, а также клюют раны животных, что может замедлять заживление.

Видео дня

Тем не менее, исследование 2020 года, проведенное учеными из Университета Виктории в Австралии, показало, что присутствие красноклювых буйволовых скворцов в парке Хлухлуве-Умфолози в Южной Африке повышало шансы носорогов скрыться от людей и других животных.

"Черные носороги практически слепы. У них невероятный нюх и хороший слух, но зрение ужасное. Я могу подтвердить, что при определенных условиях можно подойти к ним очень близко", - рассказал журналистам доктор Роан Плотц, ведущий автор исследования.

Ученый предположил, что буйволовые скворцы, вероятнее всего, действуют как "сигнализация" для плохо видящих носорогов. При приближении любой угрозы птицы издают тревожный крик, предупреждая животных об опасности.

По словам ученых, когда носороги слышат тревожный крик птиц, они поворачиваются в направлении ветра, чтобы учуять угрозу. Благодаря этому животным чаще удается спастись, а буйволовые скворцы в обмен за такую услугу получают пищу.

Самое масштабное переселение носорогов в истории Кении

Напомним, что в 2024 году в Кении на травянистое плато вернулись носороги, которых там не видели десятилетиями. Был совершен успешный "переезд" 21 черного носорога.

Местные защитники природы заявляли, что это крупнейшее переселение этого подвида животных в истории Кении. Они надеются, что носороги смогут приспособиться на новом месте и в будущем это позволит вернуть популяцию носорогов до прежнего уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: