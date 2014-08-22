Кравчук: Путин впервые признал вторжение в Украину

Об этом в эфире "Шустер Live" заявил экс-президент Леонид Кравчук, пишет Украинская правда.

По его словам, ранее Путин не признавал вторжение в Украину ни в Крыму, ни на Востоке, но после "гуманитарного вторжения", он фактически это признал.

"Мы теперь можем предъявлять претензии к российскому руководству. Вторжение произошло непосредственно после поручения российских властей", - заявил Кравчук.

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"В этом есть очень большая особенность. В конце концов Россия должна признать официально вторжение в Украину", - добавил он.

По словам Кравчука, Россия вмешивалась в дела Украины, вмешивается и будет вмешиваться.

"Мы можем рекомендовать нашим властям, которые, кстати, серьезных ошибок на Востоке не допустили, но их не исполнят, пока все мировое сообщество не остановит Россию и Путина", - резюмировал Кравчук.