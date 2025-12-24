РФ застряла в Покровске и изменила вектор давления, - военный

В то же время, логистическое сообщение с Мирноградом украинские защитники поддерживают с помощью различных видов дронов.

Российские захватчики начали больше давить на город Мирноград, поскольку не имеют никаких успехов в боях за Покровск. Об этом представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев сказал в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, Силы обороны Украины контролируют северную часть города Покровск, а линия боевого столкновения сейчас фактически идет по железнодорожному пути.

"Если говорить о Мирнограде - да, ситуация очень сложная. Враг начал больше давить именно на Мирноград, потому что в Покровске у него никаких результатов", - сообщил спикер.

В то же время, он отмечает, что логистическое сообщение с городом Мирноград сохраняется.

"Сейчас, на сегодняшний день, усилили дополнительными подразделениями Сил обороны Украины именно логистический коридор с Мирноградом. Поэтому логистика до сих пор живет", - добавил Окишев.

Как уточнил спикер, логистическое сообщение происходит благодаря беспилотным летательным аппаратам, а также с помощью наземных роботизированных комплексов, в том числе, осуществляется эвакуация раненых.

"Если говорить о личном составе, о внутренней ротации, к сожалению, нашим защитникам и защитницам приходится пешком преодолевать по несколько километров, чтобы выйти из Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркнул Окишев.

Ситуация в Мирнограде: последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны считают, что до конца этого года Россия может "закрыть" Мирноград в "котел", а также окончательно захватить Покровск.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук отмечает, что Мирноград остается важным узлом обороны и там ситуация сложная, поскольку россияне давят сразу с трех направлениях.

