Большой христианский праздник невозможен без правильного меню.

Рождество Христово в Украине отмечается по новому календарю ПЦУ - 25 декабря. Вечер перед рождеством в нашей, украинской, традиции называется Святвечір, однако некоторые люди используют западный термин - Сочельник. Именно в канун праздника важно накрыть пышный стол, чтобы достойно встретить ночь рождения Христа. Узнайте, какие 12 блюд на Рождество в Украине принято подавать родным и близким.

Что приготовить на Рождество - список блюд

В нашей стране издавна принято отмечать этот праздник с размахом, ведь украинцы в большинстве своем верующие, чтят православные каноны и почитают крупные праздники. Каждая хозяйка с детства знает, что приготовить на Рождество 25 декабря необходимо 12 блюд, ведь так делала ее мама, бабушка и все остальные женщины в роду. Даже если сейчас, в современном мире и в период войны, нет возможности полностью поддержать традицию и подать столько яств, то постарайтесь предложить родным хотя бы основные, самые важные, угощения.

Кутья

Это самое важное блюдо в Сочельник, оно готовится только из пшеницы с добавлением меда и мака. Конечно, вы знаете, что готовят на Рождество хозяйки кутью из булгура и даже риса, но эти крупы никакого отношения к украинской традиции не имеют, поэтому лучше взять пшеницу. Она символизирует чистоту, праведность и вечную жизнь, мед - сладость слова Божьего, а мак - мучения Христа. Кутью должен попробовать каждый человек за столом, а после ужина ее нельзя убирать до утра, оставляя для умерших душ, которые в ночь перед Рождеством приходят в гости к живым.

Узвар

Верующие знают, что что приготовить на Рождество 2025 обязательно нужно узвар. Этот напиток, как и кутья, символизирует новое начало, очищение, благополучие. Издавна считалось, что фрукты олицетворяют плодородие, а мед - сладость жизни, удачу и счастье.

Борщ

Традиционное украинское блюдо, которое с удовольствием готовят люди в обычные дни, всенепременно должно быть на столе в канун Рождества. Считается, что красный цвет супа символизирует кровь и страдания младенцев из Вифлеема, а мясо и овощи - силу и крепость православной веры и спасения.

Стоит понимать, что если вы хотите все-таки соблюсти традицию полностью и приготовить все 12 блюд на Рождество, кроме борща, узвара и кутьи важно подать на стол:

хлеб;

рыбу;

горох и фасоль;

чеснок;

голубцы;

вареники;

ароматные пышки;

кашу.

Каждое из этих блюд символизирует что-то свое, но в основном, все олицетворяют важные для каждого православного человека вещи - силу Христа, его мучения и страдания ради людей, крепость духа, вечную жизнь, чистоту веры, надежды и любви.

Любой хозяйке нужно помнить, что можно приготовить на Рождество все угощения из списка или выбрать несколько на свое усмотрение, если, например, финансы и время не позволяют накрыть пышный стол. Однако приступать к готовке всегда нужно в хорошем настроении, с благими намерениями и чистыми мыслями, а перед ужином помолиться всей семьей.

