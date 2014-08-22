МИД Украины: РФ снова грубо нарушила ключевые принципы международного права

В частности, в ведомстве заявили о таких принципах, как неприкосновенность государственных границ, невмешательство во внутренние дела другого государства и добросовестное выполнение международных обязательств.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины заявляет, что 22 августа Российская федерация, проигнорировав установленные международные правила, процедуры и достигнутые договоренности, без согласия и сопровождения Международного Комитета Красного Креста начала незаконный ввоз гуманитарного груза на территорию Украины.

«Несмотря на то, что предварительно службы пограничного и таможенного контроля Украины начали оформление российского конвоя, сегодня утром украинские служащие были заблокированы российскими силами и отстранены от проведения проверки остальных автомобилей колонны, невзирая на предыдущие договоренности и то, что они были заранее приглашены на территорию РФ российской стороной», - отметили в МИД и выразили обеспокоенность по поводу безопасности украинских служащих.

В МИД подчеркнули, что «ни украинской стороне, ни МККК не известно содержание упомянутых грузовиков, что вызывает особые опасения».

«Тот факт, что российские автомобили въехали на территорию Украины без соответствующего пограничного и таможенного оформления, и что груз не был в установленном порядке передан представителям Международного Комитета Красного Креста, свидетельствует о преднамеренном и агрессивном характере действий российской стороны», - заявили в МИД и отметили, что «всю ответственность за безопасность груза несет российская сторона».

Читайте также Еще 90 грузовиков гумконвоя РФ едут в сторону украинской границыМИД обращает внимание, что с украинской стороны были предприняты все необходимые меры с целью гарантирования безопасности этого груза.

«С целью предотвращения провокаций мы предоставили все необходимые распоряжения для безопасного пропуска конвоя. Однако, невзирая на все попытки украинской стороны, до сих пор не удалось установить контакт между генштабами вооруженных сил Украины и РФ, что является критическим с целью обеспечения безопасности следования конвоя. Обращаем внимание, что по возможному маршруту следования груза террористы ведут минометный огонь», - заявляет МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркивает, что украинской стороне также не известно содержание договоренностей российской стороны с луганскими боевиками, и не исключает возможности любых спланированных провокаций.

Читайте такжеРФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп СШАМИД призывает всех международных партнеров присоединиться к решительному осуждению незаконных и агрессивных действий Российской федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власть России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решила отправить колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.

После этого СМИ сообщили, что российские грузовики пересекли российско-украинскую границу через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал въезд российской колонны прямым военным вторжением России на территорию Украины.

“Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные конвойным функциям, управлению боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”, - подчеркнул председатель Службы безопасности.