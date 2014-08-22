Россия может разбомбить собственный гумконвой - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Яценюк отметил, что после осмотра некоторых автомобилей российского "гуманитарного конвоя" оказалось, что они были загружены максимум на 8 тонн при возможности провезти 25 тонн. "То есть практически пустые автомобили", - добавил премьер.

После этого, по его мнению, россияне решили, что Украина может показать всему миру, что это не гуманитарный груз, а только фикция. И уже после этого, не завершив переговоры с Красным Крестом, МИД России "быстренько выпустил заявление, что они сами приняли решение проезжать украинскую границу", отметил Яценюк.

"Сейчас они ждут, что несколько машин этого так называемого "гуманитарного конвоя" будут разбомблены, причем самими россиянами. Чтобы опять мотивировать на весь мир: это же хунта, которая борется со своими людьми", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что "и это мы им не дадим возможности сделать".

Читайте такжеМИД Украины: РФ снова грубо нарушила ключевые принципы международного праваКак сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власть России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решила отправить колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.

После этого СМИ сообщили, что российские грузовики пересекли российско-украинскую границу через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал въезд российской колонны прямым военным вторжением России на территорию Украины.

“Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные конвойным функциям, управлению боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”, - подчеркнул председатель Службы безопасности.