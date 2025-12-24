'Это не чмобики': в ВСУ рассказали о закреплении оккупантов в Грабовском

Оккупанты пешком перемещаются через границу между Украиной и Россией.

Россияне закрепились в приграничном селе Грабовское Сумской области. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Они, к сожалению, закрепились в южной части населенного пункта и их присутствие там сохраняется", - отметил он. По его словам, есть постоянные боевые столкновения, но дальше враг продвинуться не может.

Трегубов отметил, что россиян там около сотни, но точно цифру трудно назвать, потому что они перемещаются через границу, до которой даже пешком можно дойти.

Представитель Группировки Объединенных сил подчеркнул, что зашли на Сумщину "не супер-пупер Рексы", то есть не элитные, крутые бойцы, а обычные бойцы мотострелковой бригады.

"Надо понимать, что в основном на фронте мобилизованы россияне по контрактам региональных, которые для них достаточно финансово привлекательны. Они подготовлены за определенное время и определенным образом. Это не люди для которых война является профессиональным заработком, это не какие-то супер-пупер бойцы, которые видели Сирию, Ливию, но это и не "чмобики", которых вчера в бой отправили и они не знают с какой стороны автомат стреляет", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что это пограничный населенный пункт и ситуация была бы довольно стандартной, если бы не состоялась "странная операция" РФ по похищению людей.

"Было мероприятие с фактическим похищением людей в ясырь, были попытки давления на нескольких направлениях даже не совсем соседних, но не такие внезапные и массовые, поэтому сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция пока рано", - отметил Трегубов.

Также добавил, что пока нет оснований говорить, что нас пытаются отвлечь от других направлений.

"Это похоже на какую-то конкретную единичную операцию, которая проводилась ради какой-то информационной или политической цели. Возможно какая-то информационная провокация. Потому что именно такого момента, что просто зашли, забрали много людей, у нас раньше не было. Бывало, что вытаскивали людей после оккупации населенного пункта и после определенного времени, проведя фильтрационные действия, а чтобы сразу начинали вывозить людей, то нет", - сказал Трегубов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российскими захватчиками было похищено 52 гражданских украинцев из села Грабовское на Сумщине. По его словам, среди них было где-то 17-18 человек призывного возраста, а остальные - женщины и дети.

Глава государства рассказал, что также там 13 украинских военных попали в российский плен.

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что в селе Грабовское Сумской области прорыв границы россиянами произошел вечером 20 декабря, внезапно зашла вражеская пехота.

Трегубов отметил, что большинство населения этого приграничного села было эвакуировано на подконтрольную Украине территорию еще задолго до этих событий.

По его словам, эта российская операция по вывозу гражданских украинцев на территорию РФ длилась несколько часов.

Россияне сначала завели людей в помещение местной церкви, а потом оттуда их потянули непосредственно уже на территорию РФ, начали просто выводить.

