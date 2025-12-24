Зачистка Купянска продолжается: военный рассказал, что сейчас происходит в городе

Там находятся изолированные от чего-либо отдельные военные РФ, рассказал "Алекс".

Силы обороны Украины продолжают зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупантов.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офіцер". По его словам, после того, как был срезан выступ на севере от города, были перекрыты все возможные коридоры проникновения и обеспечения к подразделениям противника, которые находились в Купянске.

"На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских оккупантов], которые забились по закоулкам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться", – отметил военный.

Видео дня

"Алекс" добавил, что сейчас город Купянск не подконтролен организованным подразделениям российских оккупационных войск. Более того, об этом уже не может идти речь.

"Там находятся изолированные от чего-либо отдельные военные ВС РФ, на которых успешно все свои забили болт", – констатировал старший лейтенант.

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток, 24 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений с противником, информирует Генштаб ВСУ. Отмечается, что наибольшую активность враг показал на Покровском направлении, где совершил 28 атак.

Кроме того, в течение дня российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Харькова, которая обеспечивает горожан теплом, горячей и холодной водой. В первой половине дня в пригороде Харькова была атакована ТЭЦ, погиб человек.

Вас также могут заинтересовать новости: