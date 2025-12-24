Зачистка Купянска продолжается: военный рассказал, что сейчас происходит в городе

Силы обороны Украины продолжают зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупантов.
Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офіцер". По его словам, после того, как был срезан выступ на севере от города, были перекрыты все возможные коридоры проникновения и обеспечения к подразделениям противника, которые находились в Купянске.
"На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских оккупантов], которые забились по закоулкам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться", – отметил военный.
"Алекс" добавил, что сейчас город Купянск не подконтролен организованным подразделениям российских оккупационных войск. Более того, об этом уже не может идти речь.
"Там находятся изолированные от чего-либо отдельные военные ВС РФ, на которых успешно все свои забили болт", – констатировал старший лейтенант.
Война в Украине: это стоит знать
С начала суток, 24 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений с противником, информирует Генштаб ВСУ. Отмечается, что наибольшую активность враг показал на Покровском направлении, где совершил 28 атак.
Кроме того, в течение дня российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Харькова, которая обеспечивает горожан теплом, горячей и холодной водой. В первой половине дня в пригороде Харькова была атакована ТЭЦ, погиб человек.