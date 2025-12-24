План, который озвучил президент Украины, не имеет шансов на принятие в России, считает нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 20 пунктах мирного плана, который Украина разработала совместно с США. Речь идет о базовом документе об окончании войны, и Россия должна дать свою реакцию по этому плану уже 24 декабря во время встречи с американской стороной. Один из пунктов касается вопроса территорий и сейчас есть несколько возможных вариантов его решения. Об этом плане УНИАН поговорил с Александром Мережко, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Имеет ли шанс "рамочный" план в том виде, в котором его озвучил Зеленский, быть принятым в России? С какими пунктами Путин точно не согласится?

Не имеет, однозначно. Дело в том, что они (Россия, - ред) тупо и упорно повторяют свои требования, которые, по сути, означают капитуляцию Украины. То есть они требуют, во-первых, вывода украинских войск из Донецкой области. В последнее время вообще начали намекать о "Новороссии". То есть их аппетиты могут распространиться и, соответственно, требования.

Видео дня

Во-вторых, они требуют "нейтральный статус Украины", что для нас неприемлемо. Это невозможно и в юридическом, и в политическом плане, с точки зрения выживания государства - отказаться от перспективы членства в НАТО.

Третье - ограничения на наши вооруженные силы, т.н. демилитаризация, или проведение выборов, например. Некоторые требования РФ направлены на то, чтобы максимально ослабить нашу обороноспособность, чтобы в будущем можно было захватить. А другие вопросы направлены на то, чтобы уничтожить нас изнутри.

То есть все их требования, они имеют одну цель - разрушить Украину, подчинить и уничтожить государственность Украины. И надо понимать, что все остальное - это просто слова, политическая игра. Путин не отказывается от этой основной цели - уничтожения Украины.

Поэтому его не устроит ни один вариант, ни один план, который не даст ему возможность нас уничтожить. Это надо очень четко понимать. Безусловно, надо вести переговоры, чтобы Трамп видел, что мы настроены на мир, что вопрос не в нас. Чтобы не дать возможности Путину сбросить ответственность на нас, что он пытается сделать через Виткоффа.

Сейчас России проект представят. Путин его даже и читать не будет. Он повторит: "Неплохой план, но выполните наши требования". Он сформулировал, чего он от Запада требует - "надо, чтобы нас уважали, наши интересы". Какие? Очень простые - сфера влияния. "Отдайте нам Украину, нашу сферу влияния. Перестаньте поддерживать Украину, чтобы мы могли уничтожить ее государственность". Это основное требование Путина. Он не отказывается и вряд ли откажется. Только когда будет давление такое, что у него не будет другого выхода. Поэтому план - это правильно, но не надо ожидать, что будет результат.

Не открывает широкий простор для манипуляций и провокаций пункт: "Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу"?

Безусловно. Мы же помним Минские договоренности. Постоянно были провокации, россияне постоянно обстреливали нас. Они продолжат это делать, не надо иметь никаких иллюзий.

Что такое гарантии безопасности? Когда читаешь этот проект, то видишь, что есть только абстрактные формулировки, из которых не понятно, что конкретно имеется в виду под гарантией безопасности.

Единственное, что может быть гарантией безопасности, - это то, что сдержит Путина. А что может его сдержать? Только членство Украины в НАТО. Киссинджер говорил, что обязательно надо, чтобы Украина стала членом НАТО, но в пределах тех территорий, которые сейчас находятся под их контролем. Киссинджер считал, что таким образом это будет гарантией, что Украина без согласия НАТО не начнет с помощью вооруженной силы освобождать эти территории. Это был его план. Это очень сомнительный план, разумеется. Но по крайней мере Киссинджер понимал, что это единственная гарантия безопасности для Украины, хотя он совершенно не был благосклонен к Украине.

Зеленский заявил, что США хотят "получить компенсацию за гарантии безопасности", а сам Зеленский сказал, что Украина не понимает, что это значит. Чего именно могли бы хотеть США?

Во-первых, скажите нам, а что же такое вы имеете в виду под гарантиями безопасности? Если вы против НАТО для Украины, то тогда дайте нам гарантии безопасности, которые вы дали Японии, Южной Корее: взаимное двустороннее соглашение по безопасности, в котором будет четко написано, что если Россия совершает нападение на Украину, то Соединенные Штаты будут считать это нападением на себя. С соответствующими последствиями, связанными с использованием вооруженной силы. Тогда я понимаю. Это не НАТО, но по крайней мере давайте об этом говорить. Соответственно, если вы на это согласны, то тогда есть смысл говорить об экономических аспектах.

А Инвестиционный фонд размером в 800 миллиардов долларов - насколько он вообще реален?

Мы уже подписали Договор о полезных ископаемых. Там говорится о создании такого фонда за счет добычи полезных ископаемых, редкоземельных металлов. Но для того, чтобы разрабатывать, добывать все это, надо иметь мирные условия. Потому что бизнес вряд ли будет работать под обстрелами, или на оккупированной территории. Поэтому давайте сначала мир, гарантии, а потом добыча.

В плане США говорится о том, что Штаты каким-то образом надавят на Европу, чтобы та сняла санкции с России, и таким же образом надавят на Европу, чтобы она приняла Украину в Европейский Союз. Насколько это вообще реально с учетом осложнения за последний год отношений США и ЕС?

США не могут заставить Европу принимать такие решения. Европа и ЕС имеют собственные процедуры и они решают. Трамп здесь не понимает, как действует право ЕС, как действуют процедурные вопросы вхождения в ЕС, членства в ЕС. Это наивная точка зрения. Надо, чтобы каждая страна-член ЕС выразила свое согласие. Это довольно сложный процесс. Есть ключевые государства, которые поддерживают членство Украины в ЕС, но Соединенные Штаты не могут говорить Германии: "Сделайте это". Это может быть контрпродуктивным. Население в этих странах может не воспринять попытки диктовать им это. Я бы относился с уважением к суверенитету каждой страны, которая является членом Европейского Союза. Соединенные Штаты не могут гарантировать, что завтра или в следующем году, или через год Украина станет членом ЕС. Это зависит от ЕС, от государств-членов.

На референдум, как сказал Зеленский, нужно 60 дней с прекращением огня, иначе его не будет. Согласится ли на такой шаг Путин?

Для референдума нужно не только прекращение огня, но также снятие военного положения. Потому что прекращение огня не означает, что будет снято военное положение. Потому что угроза восстановления может оставаться. Путин на словах может об этом сказать. Но вопрос в том, что зная, что он может очень легко нарушить, доверять абсолютно здесь нельзя. То есть опять мы упираемся в то, что сначала надо иметь надежные гарантии безопасности. Поэтому пока, скорее, такие разговоры носят политический характер, а не какой-то конкретный.

Что, по вашему мнению, может во всем этом стать самым проблемным к выполнению и что может вызвать неприятие и сопротивление у общества и военнослужащих?

Есть "красные линии". Во-первых, ограничение суверенитета государства. Это неприемлемо, чтобы кто-то нам диктовал, присоединяться или не присоединяться к другой международной организации: НАТО или любой другой. Мы же не диктуем России выходить из ОДКБ. Затем - вопрос территориальных уступок, то есть нарушение территориальной целостности. Это абсолютно неприемлемо. Ни в каком виде. Для украинского общества, парламента и президента.

Ограничение численности армии. Есть очень простой принцип, на котором базируется международное право, - суверенное равенство государств. То есть, если кто-то поднимает вопрос, что Украина, жертва агрессии, должна ограничивать свою оборону, то возникает вопрос, а почему преступник, тот, кто совершил агрессию, этого не делает?

справка Александр Мережко председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В течение 2020-2022 годов был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. В январе 2023 года участвовал в выборах президента ПАСЕ. Является автором многочисленных статей на тему агрессии России против Украины, исследует ее с точки зрения международного права. Обосновывает право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного в рамках Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: