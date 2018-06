США требуют от России немедленно забрать «гуманитарный конвой» из Украины

Об этом вечером в пятницу, 22 августа, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Читайте такжеРоссийское "гуманитарное вторжение" (обновляется)

«Это нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности со стороны России», - заявил представитель министерства обороны Соединенных Штатов.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border