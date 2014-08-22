США требуют от России немедленно забрать «гуманитарный конвой» из Украины

Об этом вечером в пятницу, 22 августа, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Это нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности со стороны России», - заявил представитель министерства обороны Соединенных Штатов.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border - U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 22, 2014

Кирби призвал Кремль немедленно вывести из Украины «гуманитарный конвой».

«Россия должна отозвать свою технику и персонал с территории Украины немедленно. В противном случае это будет иметь свою цену и приведет к дальнейшей изоляции», - заявил представитель Пентагона.