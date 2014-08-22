В Луганск заехало 16 грузовиков гуманитарного конвоя РФ (фото)

Об этом УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права Справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему передали местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

«В Луганск со стороны Станицы Луганская, через село Николаевку по грунтовой дороге, которая не контролируется украинскими военными, заехало 16 КамАЗов гуманитарной помощи РФ», - сказал Снегирев.

Как сообщал УНИАН, МИД России сегодня, 22 августа, объявило, что Россия приняла решение отправить российский "гуманитарный конвой" в Луганск.

Такое решение о начале движения автоколонны было принято российской властью без согласования с властью Украины и Международным комитетом Красного Креста.

После этого СМИ сообщили, что первые грузовики российской «гуманитарной колонны» въехали в Украину, и едут в сторону Луганска.

В Красном Кресте проинформировали, что представители организации не сопровождают 34 КамАЗа с российской «гуманитарной помощью».

Читайте такжеРоссия может разбомбить собственный гумконвой - Яценюк"Российский гуманитарный конвой движется на территорию Украины. Мы не сопровождаем конвой из-за нестабильной ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении МККК.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал это прямым военным вторжением России на территорию Украины.

Читайте такжеВсе 280 российских КамАЗов проехали в Украину - СМИ“Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные конвойным функциям, управлению боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”, - подчеркнул председатель Службы безопасности.

Справка УНИАН. Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась в Украину из Подмосковья 12 августа. Грузовики прибыли к границе с Украиной 14 августа.

Украинские пограничники и таможенники днем 21 августа начали погранично-таможенное оформление российского гуманитарного груза в пункте пропуска “Донецк” (РФ).