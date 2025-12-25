Трамп становится 'хромой уткой' и теряет влияние даже в своей партии, - The Atlantic

Не так давно Трамп размышлял о третьем президентском сроке.

С приближением завершения 2025 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, кажется, потерял свое влияние и стал гораздо менее значимым. Об этом пишет издание The Atlantic.

Авторы материала напоминают, что когда он вернулся к власти, Трамп и его команда издали более 140 указов. Контролируемый республиканцами Конгресс американский лидер подчинил своей воле. Он также "расформировал значительную часть федеральной бюрократии" и "подчинил себе влиятельные институты, в том числе престижные университеты и юридические фирмы, требуя, чтобы его кольцо целовали, а его кошелек пополняли".

Экономические и дипломатические отношения Вашингтона с миром тоже претерпели изменения. Трамп также размышлял о третьем сроке на посту президента.

"Но с приближением конца 2025 года Трамп кажется гораздо менее значимым. Его партия потерпела поражение на последних выборах. Его рейтинги даже в тех вопросах, которые были его визитной карточкой – экономика, иммиграция – резко упали. Он, кажется, потерял связь с тем, что обеспечило ему победу на выборах, и вместо этого сосредоточился на мелких и самовосхваляющих проектах. Пока американцы беспокоятся о доступности товаров и услуг, Трамп и его семья получили огромные прибыли от его пребывания на посту", – акцентирует издание.

Теперь республиканцы открыто противостоят Трампу, демократы начали его опережать. Без ответа остаются вопросы, возникшие вокруг скандала с Джеффри Эпштейном, сказано в материале.

Журналисты отмечают, что каждый президент является "хромой уткой" с момента, когда он во второй раз приносит присягу. Однако многие смогли отсрочить свое падение до промежуточных выборов. Когда политический капитал исчерпан, они, как правило, сосредотачиваются на вещах, над которыми все еще имеют контроль – например, внешняя политика и создание наследия.

Не пробыв на посту президента даже год, Трамп, кажется, уже этого достиг. Он сосредоточился на стремлении получить Нобелевскую премию мира и выгодных деловых сделках. Белый дом посетили ряд мировых лидеров, а сам Трамп увеличил количество зарубежных поездок.

Американский лидер хочет оставить и "физический" след в стране, добавив свое имя к названию Кеннеди-центра, заказав строительство огромной арки и организовав перестройку самого Белого дома.

Такая недальновидная сосредоточенность беспокоит республиканцев, которые сейчас бьют тревогу относительно возможного разгрома во время промежуточных выборов в следующем году, пишет издание. Рейтинги президента США падают, а среди республиканцев некоторые начинают задумываться о жизни после Трампа.

Отмечается, что в базе MAGA существуют глубокие разногласия. Однако есть и те, кто готов сделать определенные шаги к "наследованию мантии Трампа" – в том числе и действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Ни один республиканец не решался даже произнести слово "2028" из боязни спровоцировать Трампа. Но это меняется. А самый быстрый способ стать "хромой уткой" – это потерять собственную партию", – приводит автор слова одного из приближенных внешних советников.

Администрация президента США и его команда инициируют и одобряют показательные, но юридически сомнительные, переименования учреждений и объектов в честь Дональда Трампа. В СМИ считают, что такие решения непременно будут отменены его преемниками.

Не так давно Трамп объявил полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Режим страны американский лидер признал "иностранной террористической организацией" из-за терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми.

